Вчера видеокарты AMD Radeon RX 6400 официально стали доступны для розничной продажи, среди вариантов от сторонних производителей в основном встречаются компактные решения с одним вентилятором. Компания ASUS решила выпустить RX 6400 в исполнении Dual — с двумя вентиляторами Axial-Tech, в их конструкции используется специальное кольцо для создания направленного потока воздуха. При температурах ниже 52°C вентиляторы останавливаются. Также модель Dual оснастили алюминиевой задней пластиной, а на кожух добавили немного RGB-подсветки.
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Ещё ASUS предлагает вариант Phoenix Radeon RX 6400, судя по всему, используется тот же дизайн для платы и радиатора системы охлаждения, но вентилятор уже один. Задней пластины и подсветки у этого варианта нет.
Позиционируются видеокарты как доступные и энергоэффективные решения для игр в разрешении 1080p. Среди особенностей упоминается наличие современных видеовыходов, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, совместимость с Microsoft Windows 11 и поддержка Microsoft DirectX 12 Ultimate.
- Источник:
- ASUS
- VideoCardz