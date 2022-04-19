Это позволит владельцам с большей гибкостью настраивать консоль, добиться нужной плавности игрового процесса при меньшем энергопотреблении.

Valve продолжает работу над Steam Deck, с новыми обновлениями портативный игровой компьютер получает всё больше возможностей и разнообразных функций. Многим владельцам не хватало настройки для изменения частоты обновления дисплея, похоже, это то, что компания собирается добавить в ближайшем будущем. YouTube блогер The Phawx уже смог найти способ для переключения частоты обновления, на что разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе (англ. Pierre-Loup Griffais) в своём Twitter @Plagman2 намекнул на скорое появление такой возможности для всех пользователей, сообщил ресурс GamingOnLinux

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Дисплей Steam Deck работает на частоте обновления 60 Гц, но не во всех играх производительности устройства хватает для поддержки 60 кадров в секунду. Это сказывается на плавности игрового процесса не в лучшую сторону. Кроме этого, при необходимости продлить время автономной работы пользователи вручную ограничивают частоту кадров, иногда предпочитая лимиту 30 FPS более высокое значение. Как отмечает Gamerant, если 60 Гц не кратны этому выбору, это ещё хуже сказывается на плавности картинки. Поэтому возможность переключения частоты обновления дисплея Steam Deck будет очень кстати и позволит сделать устройство лучше сразу в нескольких направлениях: автономность и качество игрового процесса.