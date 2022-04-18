Покупать их, похоже, особо не спешат.

Цены на видеокарты во всём мире продолжают снижаться. В среднем цена на решения текущего поколения от AMD и NVIDIA на 12% и 19% выше рекомендованной цены соответственно — на это указывает отчёт ресурса 3DCenter, актуальный для крупных торговых площадок Германии и Австрии. Доступность видеокарт также становится лучше с каждым месяцем. Похоже, потребители не спешат за покупками, ожидая ещё большего снижения цен, не исключено, что те, кто ещё планировал приобрести новую видеокарту, уже приняли решение ждать следующее поколение.

реклама

Интерес майнеров к видеокартам значительно снизился на фоне приближения перехода сети Ethereum на новый алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Ориентировочный график недавно снова сдвинули, но только на несколько месяцев, теперь стоит ждать обновления в августе или сентябре.

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

В Китае видеокарты AMD Radeon RX можно найти по цене ниже рекомендованной, если верить сообщению известного в Twitter инсайдера @greymon55. Это справедливо практически для всех моделей, кроме 6800 XT и 6700 XT, их стоимость по-прежнему относительно высока.