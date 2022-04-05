AMD представила новый набор программного обеспечения Adrenalin версии 22.4.1 с обновлённым графическим драйвером к выходу Unreal Engine 5 (UE5), демонстраций и ознакомительных проектов на его основе. В примечаниях компания указывает на поддержку UE5 и конкретного демонстрационного проекта City Sample, где можно ознакомиться с городом из технологического демо The Matrix Awakens.
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Некоторые проблемы получили исправления, так исправлена проблема с артефактами в Horizon Zero Dawn, в этой же и других играх решена проблема со смещением курсора при изменении разрешения и включении технологии Radeon Super Resolution, исправили и смещение оверлея при привязке окна к одной из сторон рабочего стола.
Интересен новый выпуск AMD Software Adrenalin и списком известных проблем, в нём компания признаёт, что новые версии драйверов влияют на настройки процессоров Ryzen при загрузке или изменении показателей производительности видеокарты Radeon. Это недавно заметили пользователи, проблема также обсуждалась рядом технологических ресурсов. Если коротко, настройки процессора Ryzen в BIOS могут быть сброшены, что влечёт за собой самые разнообразные последствия, в том числе, потерю стабильности, всё зависит от пользовательских настроек.
- Источник:
- AMD