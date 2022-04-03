Владельцы систем на базе компонентов AMD заметили, что программное обеспечение (ПО) AMD Software Adrenalin, включающее драйвер для видеокарт Radeon, изменяет настройки процессоров Ryzen. Изменения могут проявляться по-разному, пишет Neowin со ссылкой на сообщение участника форума ComputerBase под псевдонимом der-Kalli. Пользователь столкнулся с проблемами после установки ПО версии 22.3.1.
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Неизвестно, является ли это поведение следствием ошибки, или AMD намеренно вносит исправления в настройки. В списке известных проблем программного обеспечения не упоминается каких-либо похожих сценариев. Упомянутый выше пользователь также обратился к известному специалисту и создателю ресурса Igor’s LAB Игорю Валлоссеку (англ. Igor Wallossek), проблема разбирается им в новой публикации.
Валлоссек объясняет, что в AMD Software Adrenalin версии 22.3.1 встроен модуль Ryzen Master, который и вносит правки в настройки BIOS без уведомления. Похоже, наиболее остро проблема проявляется, если пользователь оптимизировал работу процессора, снизив напряжение и максимальную частоту. В этом случае настройки PBO сбрасываются и процессор может потерять стабильность.
Всё, что можно порекомендовать на данный момент, это сохранять настроенные профили и бдительность перед установкой нового ПО, а после обязательно проверять настройки процессора не только в утилитах для мониторинга, но и в самом BIOS.
- Источник:
- Neowin
- Igor's LAB