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Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
Программное обеспечение AMD Software Adrenalin, включающее драйвер для видеокарт Radeon, изменяет или сбрасывает некоторые настройки процессора, что может привести к нестабильности.
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Владельцы систем на базе компонентов AMD заметили, что программное обеспечение (ПО) AMD Software Adrenalin, включающее драйвер для видеокарт Radeon, изменяет настройки процессоров Ryzen. Изменения могут проявляться по-разному, пишет Neowin со ссылкой на сообщение участника форума ComputerBase под псевдонимом der-Kalli. Пользователь столкнулся с проблемами после установки ПО версии 22.3.1.

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Неизвестно, является ли это поведение следствием ошибки, или AMD намеренно вносит исправления в настройки. В списке известных проблем программного обеспечения не упоминается каких-либо похожих сценариев. Упомянутый выше пользователь также обратился к известному специалисту и создателю ресурса Igor’s LAB Игорю Валлоссеку (англ. Igor Wallossek), проблема разбирается им в новой публикации.

Валлоссек объясняет, что в AMD Software Adrenalin версии 22.3.1 встроен модуль Ryzen Master, который и вносит правки в настройки BIOS без уведомления. Похоже, наиболее остро проблема проявляется, если пользователь оптимизировал работу процессора, снизив напряжение и максимальную частоту. В этом случае настройки PBO сбрасываются и процессор может потерять стабильность.

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Всё, что можно порекомендовать на данный момент, это сохранять настроенные профили и бдительность перед установкой нового ПО, а после обязательно проверять настройки процессора не только в утилитах для мониторинга, но и в самом BIOS.

Источник:
Neowin
Igor's LAB
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#amd #amd ryzen #amd radeon #обновления #драйвера
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