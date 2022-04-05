Компания AMD смогла сохранить совместимость будущих процессоров Ryzen и платформы AM5 со старыми системами охлаждения. Конструкция корпуса самих процессоров меняется, но не меняются размеры, влияющие на совместимость. Сохраняется расположение монтажных отверстий и прежняя высота при установке процессора в сокет, параметр, обычно обозначаемый в документации как Z-stack.
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Производители систем охлаждения уже начали проверять совместимость своих продуктов, конечно, не обошлось без исключений. У Noctua подавляющее большинство кулеров для платформы AM4 совместимы с AM5, сообщает VideoCardz со ссылкой на заявление производителя. Все модели, выпущенные с января 2019 года, должны поддерживать сокет AM5, но, к сожалению, низкопрофильный кулер NH-L9a-AM4 и монтажный комплект NM-AM4-L9aL9i отмечены как несовместимые. Тем не менее, компания работает над новыми комплектами AM5 специально для этих продуктов.
«…NH-L9a-AM4 и NM-AM4-L9aL9i несовместимы с AM5, поскольку требуют замены стандартной задней панели AMD на специальную, что невозможно на AM5. Готовится специальный комплект обновления AM5 для кулеров NH-L9a, NH-L9a-AM4 и NH-L9i…»— Noctua
Что касается выпущенных до 2019 года кулеров, им потребуются новые монтажные комплекты, всем владельцам продукции компании стоит ознакомиться с официальным заявлением и таблицей совместимости на сайте производителя.
- Источник:
- Noctua
- VideoCardz