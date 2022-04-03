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На торговых площадках Китая заметили AMD Radeon RX 6400 по цене 235 долларов США
Есть предположения, что видеокарта появится в розничной продаже, пока она доступна только сборщикам ПК.
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На китайской торговой площадке Taobao появилась в продаже видеокарта Radeon RX 6400, пока это вариант от малоизвестного производителя. Вполне вероятно, что новости о появлении Radeon RX 6400 в розничной продаже правдивы и эта находка предзнаменует появления на полках магазинов моделей знакомых брендов. Как сообщает ресурс ITHome, стоимость видеокарты 1499 китайских юаней, что на текущий момент приблизительно равно 235 долларам США. Видеокарта низкопрофильная с очень простой системой охлаждения. Уровень частот не уточняется, модель должна обладать TDP около 53 Вт.

Источник: ITHome

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В основе Radeon RX 6400 графический процессор Navi 24, предлагающий 768 потоковых процессоров. Видеопамяти 4 ГБ — это GDDR6 с шиной 64 бит. Продавец указал оценку в популярном китайском бенчмарке Master Lu, видеокарта набрала 182212 баллов, это значение близко к показателям Radeon RX 580.

Источник:
ITHome
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#amd #видеокарты #amd radeon
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