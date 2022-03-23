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Партнёры AMD готовят свои версии видеокарты Radeon RX 6400
Бюджетное решение появится в нестандартном исполнении.
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Слухи об обновлении линейки видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 сосредоточены на среднем и верхнем сегменте, но есть явные признаки подготовки модели и для бюджетного сегмента — это RX 6400. Она уже была представлена, но только для сборщиков готовых систем. Теперь видеокарта должна появиться в свободной продаже. Партнёры AMD регистрируют свои варианты, сообщает VideoCardz, так Gigabyte подала заявку в Южной Корее для RX 6400 в исполнении Eagle.

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Графический процессор Radeon RX 6400 располагает всего лишь 768 потоковыми процессорами, частота его работы существенно ниже, чем у варианта RX 6500 XT. Подсистема памяти представлена 4 ГБ GDDR6 14 Гбит/с с общей шиной 64 бит, низкую пропускную способность мог бы компенсировать Infinity Cache, но его объём всего лишь 16 МБ. Видеокарта могла бы стать альтернативой мощным APU, предлагая возможность покупателям выбрать более подходящий процессор без интегрированной графики, но здесь есть проблема с ограниченными возможностями кодирования видео. К преимуществам можно отнести компактность и отсутствие необходимости в дополнительном питании.

Источник:
VideoCardz
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#amd #видеокарты #gigabyte #amd radeon
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