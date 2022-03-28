Компания считает его самым быстрым решением для настольных ПК в мире.

Intel официально объявила о доступности Core i9-12900KS — своего лучшего настольного процессора в серии Core 12-го поколения. Компания также позиционирует его и как самую быструю модель для настольных ПК в мире, частоты ядер повышаются до 5,5 ГГц в турбо-режиме. К сожалению, пока не подтверждаются все спецификации, особый интерес вызывают данные по максимальным частотам в зависимости от нагрузки на ядра процессора, информация о новой технологии Enhanced Thermal Velocity Boost, просочившейся через обновления BIOS, и конечно же максимальный уровень мощности. Об этом пока не сообщается. Но что подтверждает компания, так это увеличившийся на 25 Вт базовый уровень мощности — 150 Вт.

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Процессор появится в розничной продаже 5 апреля по рекомендованной цене от 739 долларов США, т.е. на 140 долларов дороже стандартной версии с индексом K. Процессор будет доступен и сборщикам готовых систем. Стоит напомнить, что Core i9-12900KS — это 16-ядерный и 24-поточный процессор, он сочетает 8 производительных ядер, поддерживающих технологию Hyper-Threading, и 8 эффективных ядер без этой технологии. Как и другие модели в линейке, процессор также выделяется поддержкой PCIe Gen 5.0.