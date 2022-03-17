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AMD анонсировала технологию масштабирования FSR 2.0 с анализом предыдущих кадров для большего качества
И никакого машинного обучения.
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Вместе с новым программным обеспечением Adrenalin Edition 22.3.1 компания AMD анонсировала мажорное обновление технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) до версии 2.0. В новой версии технология получает существенные изменения, теперь это не пространственное масштабирование, как в первой версии и в представленной сегодня Radeon Super Resolution, а временное — технология использует информацию из предыдущих кадров, включая карту глубины и векторы движения, для получения более точного и качественного результата. Качество являлось ключевой целью обновления.

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Кроме масштабирования используется дополнительное оптимизированное сглаживание, заменяющее в играх TAA, в результате компания заявляет, что финальное изображение после обработки может выглядеть даже лучше, чем исходное. И ещё несколько немаловажных деталей: во-первых, FSR 2.0 не требует специального оборудования для машинного обучения, во-вторых, работает не только с решениями AMD, но и конкурентов, в-третьих, является открытой.

Источник: AMD и TechPowerUp

Ожидается, что FSR 2.0 станет доступен во втором квартале 2022 года, Deathloop — первая игра с поддержкой данной технологии. Компания уже продемонстрировала, на что способен FSR 2.0 в этом проекте от Arkane Studios и Bethesda, попробовать оценить результат можно на опубликованном видео. Хотя это далеко не лучший способ сравнения, учитывая сжатие YouTube, но изменения заметны, особенно в некоторых кадрах: можно обратить внимание на более чёткие края у надписей и текстуры в случае с FSR 2.0. Более качественное сравнение опубликовано в блоге AMD Community, там уже можно взглянуть на снимки в 4K разрешении размером более 2 МБ. Больше подробностей расскажут на конференции GDC 2022 ближе к концу этого месяца.

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