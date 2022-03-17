Новое масштабирование в Adrenalin Edition 22.3.1 работает через драйвер для огромного количества игр, а AMD Link позволит создать домашнее игровое «облако».

AMD выпустила новое программное обеспечение (ПО) Adrenalin Edition 22.3.1 и это очень важный релиз. В первую очередь стоит отметить сменившееся название, из него пропала торговая марка графических процессоров Radeon, теперь ПО называется просто AMD Software и это лишний раз подчёркивает, что перед нами не просто драйвер, а целый набор программных продуктов.

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В ПО добавили поддержку технологии масштабирования Radeon Super Resolution (RSR). Она основана на алгоритмах более сложной FidelityFX Super Resolution, но в отличии от неё, не требует поддержки «внутри» игры, RSR работает через драйвер и изначально совместима со множеством игр. Также в Adrenalin Edition 22.3.1 присутствует AMD Link, эта технология позволит играть в игры на устройствах под управлением Android или Windows, подключившись к другому компьютеру с видеокартой AMD Radeon — это своеобразное домашнее игровое «облако». Далее изменения коснулись технологии адаптивной резкости Radeon Image Sharpening (RIS), теперь она работает не только с играми, а с видео и веб-содержимым, сообщает компания.

Фрэнк Азор (англ. Frank Azor), главный архитектор игровых решений AMD, объясняет в видео, как использовать масштабирование RSR. Всё очень просто, в разделе драйвера «Видеокарта» нужно просто включить эту технологию, а затем понизить разрешение в игре до необходимого уровня, далее RSR сделает всю работу по масштабированию картинки до собственного разрешения дисплея.

Компания приводит сравнение производительности в четырёх играх, при масштабировании из 1440p в 4K производительность увеличивается до 80%, а если разрешение входного кадра снизить до 1080p, то прирост производительности достигает трёх раз. Но есть вопросы к совместимости, так заявлена поддержка видеокарт Radeon RX начиная с серии 5000, а также встроенной графики новейших APU Ryzen серии 6000. Информации о работе с более старыми видеокартами на официальной странице не приводится.

Конечно, в новом драйвере исправили некоторые ошибки: с эффектами прозрачности Windows 10, неверным отображением показателей видеокарт в мониторинге, долгими загрузками Forza Horizon 5 при включённой трассировке лучей, артефактами в It Takes Two, а также проблемы с совместной работой Radeon Chill и SteamVR, настройками горячих клавиш. Есть и новые баги, один из них связан с RSR на дисплеях с разрешением 2560×1600 — возможны зависания системы. В таком случае рекомендуется установить в драйвере режим масштабирования «Полная панель».

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