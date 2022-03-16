AMD представила вчера новые процессоры, модели охватывают все сегменты рынка.

Вчера AMD не только представила новые процессоры Ryzen серии 5000 и 4000, но и объявила о расширенной поддержке всех процессоров этих серий на старых материнских платах. В сообщении в целом говорилось о наборах системной логики 300 серии, что давало надежду владельцам материнских плат X370 и B350 на появление обновлений. Позже Gigabyte выпустила первое объявление о поддержке новых процессоров Ryzen.

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В сообщении говорится, что «…материнские платы X570, B550, A520, X470, B450 и A320 могут поддерживать новые процессоры серий Ryzen 5000 и Ryzen 4000 без обновления BIOS…». К новым процессорам компания относит «…в том числе Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 4600G и Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4500, Ryzen 3 4100…». В примечании уточняется, что в случае с AMD A320 и Ryzen 5 5500 всё-таки потребуется обновление BIOS: «Материнские платы с чипсетом AMD A320 пока не поддерживают процессоры Ryzen 5 5500 из-за ограничений кода AMD BIOS».

Также сообщается, что в новых поставках материнские платы будут поставляться с обновлением «…Для полной поддержки и раскрытия всех преимуществ новых процессоров материнские платы GIGABYTE X570, B550, A520, X470, B450 и A320 поставляются на рынок с последней версией BIOS…».

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Таким образом, из сообщения понятно, что те платы, которые уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 и 4000 серий, будут поддерживать и новые модели, есть нюанс с A320. К сожалению, про X370 и B350 информации пока нет.