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AMD объявила о расширенной поддержке процессоров Ryzen серии 5000 на чипсетах AMD 300
Материнские платы AM4 первого поколения должны получить поддержку всех современных процессоров.
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Совместимость процессоров Ryzen нескольких последних серий с системными платами AM4 первого поколения — волнующий многих вопрос. Некоторые производители для некоторых плат 300 серии уже обеспечили совместимость с процессорами из семейств Renoir (Zen 2) и Vermeer (Zen 3). Как оказалось, для младших вариантов A320 это сделать легче, на данный момент достаточно большое количество моделей начального класса получило нужное обновление BIOS. Обновление плат на других чипсетах, B350 и X370, продвигается гораздо медленнее, но инженеры AMD говорили, что изучают ситуацию и работают над решением — сегодня компания подтверждает расширенную поддержку материнских плат AMD серии 300.

«В дополнение к выпуску потрясающих новых процессоров компания AMD объявляет о расширении поддержки процессоров серии Ryzen 5000 на чипсетах серии AMD 300, включая все новые процессоры для настольных ПК, анонсированные сегодня. Новейшие процессоры AMD Ryzen серии 5000 будут поддерживаться на чипсетах AMD X370, B350 и A320, предлагая возможность постепенного обновления до уровня производительности Zen 3. Ожидается, что выборочные обновления BETA BIOS станут доступны в апреле»
AMD

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Отличные новости для владельцев материнских плат на чипсетах AMD 300, особенно с учётом выхода новых процессоров в серии 4000 и 5000. Остаётся надеяться, что производители смогут реализовать поддержку на всех своих платах, в конечном итоге всё зависит от них.

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#amd #amd ryzen
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Phan†om
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