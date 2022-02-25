Модель с вертикальным воздушным потоком представлена в двух цветовых исполнениях, с RGB подсветкой и без неё.

Компания Jonsbo продолжает расширять ассортимент систем охлаждения для процессоров новыми компактными кулерами с вертикальным воздушным потоком. Французский технический ресурс Cowcotland сообщил о появлении модели HX4170D в двух исполнениях: в белом цвете с наличием RGB-подсветки вентилятора и в чёрном цвете без диодов. Модель интересна сочетанием небольшого размера и высокой производительности. Длина и ширина кулера 95 мм, а высота всего лишь 45,3 мм, при этом модель способна рассеивать до 170 Вт тепла. В конструкции весом 290 г используются четыре тепловые трубки диаметром 6 мм, теплообменная поверхность насчитывает 50 пластин площадью 2300 см2, в основании кулера медный никелированный тепло-распределитель.

White Источник изображений: JONSBO HX4170D Black

реклама

Jonsbo HX4170D оснащается 92-мм вентилятором со скоростью вращения от 600 до 3300 об/мин, заявлен максимальный расход воздуха до 38,85 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 2,71 мм вод ст и уровне шума 28,4 дБ. На рамке присутствуют антивибрационные накладки. В комплекте с JONSBO HX4170D набор креплений, совместимый с сокетами 115x, 1200, 1700 и AM4. Стоимость и сроки появления не уточняются.