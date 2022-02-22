Сравнительно недавно Tesla вернулась к приёму криптовалютных платежей. Отказавшись от Bitcoin в середине прошлого года из-за пагубного воздействия этой криптовалюты на окружающую среду, компания в декабре начала принимать Dogecoin (DOGE) для оплаты сувенирной продукции, различных второстепенных и сопутствующих товаров, можно купить детский электрический квадроцикл Cyberquad, но не электромобиль.
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Вряд ли компания разрешит в ближайшее время оплачивать электромобили криптовалютой, а вот возможность расплачиваться DOGE на зарядных станциях и других объектах Tesla может появиться. На это Илон Маск (англ. Elon Musk) намекнул в Twitter, комментируя запись пользователя Райана Зохури (англ. Ryan Zohoury) к открытию зарядной станции Supercharger в Санта-Монике, штат Калифорния.
В своём сообщении Захури намекает на высокую востребованность зарядных станций: «Через десять минут после открытия новых зарядных станций в Санта-Монике они уже почти заполнены!», написал пользователь. На сообщение ответил Илон Маск и рассказал о планах открыть в районе Голливуда закусочную и автомобильный кинотеатр в футуристическом стиле. А самое главное, услуги заведения можно будет оплачивать DOGE, возможно, глава Tesla подразумевал, что криптовалюту можно будет использовать и для оплаты на зарядных станциях.