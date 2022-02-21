А в 3DMark Port Royal интегрированная графика смогла обогнать мобильную GeForce RTX RTX 3050 от NVIDIA.

Платформы с поддержкой оперативной памяти DDR5 открывают новые возможности для наращивания производительности интегрированной графики. AMD уже использует этот потенциал, представив новые мобильные процессоры Ryzen серии 6000 с встроенной графикой на базе архитектуры RDNA 2. Постепенно в сети появляется всё больше результатов сравнения новинок с дискретными видеокартами, например, некоторые результаты опубликовал ресурс ComputerBase в своём Twitter и они показывают, что новинка подбирается к GeForce GTX 1060 и может обогнать мобильную RTX 3050.

реклама

В Cyberpunk 2077 на низких настройках графики Ryzen 9 6900HX и Radeon 680M оказались быстрее настольного Ryzen 7 5700G и Vega 8 на 34%, при этом мобильная связка уступила лишь 19% системе на базе Intel Core i9-12900K и NVIDIA GeForce GTX 1060 — всё это без FSR. В синтетическом бенчмарке 3DMark Port Royal, где используется технология трассировки лучей, новинка внезапно оказалась быстрее мобильной GeForce RTX 3050 в два раза.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Впечатляющая производительность, которая усиливает интерес к новым настольным решениям AMD с интегрированной графикой. Ядро Radeon 680M содержит 12 блоков Compute Unit, как и у настольной дискретной видеокарты Radeon RX 6400, а у RX 6500 XT этих блоков немного больше – 16. Можно надеяться, что настольные за счёт разгона и более быстрых модулей памяти графика настольных APU сможет догнать эти дискретные решения.