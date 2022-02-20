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Steam движется к выходу на ChromeOS для производительных Chromebook
Появился список первых устройств, с которыми возможна своместимость.
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Похоже, что приложение игрового сервиса Steam компании Valve постепенно движется к релизу на устройствах Chromebook. Информация об этом появляется уже достаточно давно, неофициально проект известен под кодовым именем Borealis и накануне ресурс 9to5google обнаружил связанные с ним изменения в коде ChromeOS. Изменения могут говорить о завершающей стадии разработки проекта, считает ресурс, объясняя, что информация из комментариев разработчиков намекает на появление у Google конкретных графиков выхода Steam для Chrome OS.

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Также ресурс обнаружил список первых устройств Chromebook, которые будут совместимы со Steam. Это достаточно производительные варианты, говорится о необходимости наличия мощного процессора и 8 ГБ оперативной памяти. Список включает шесть конкретных моделей от Acer, Asus и HP, а также одну неизвестную модель от Lenovo. К слову, на этой неделе Google опубликовала предварительную версию Chrome OS Flex — эта версия операционной системы позволит сделать Chromebook из любого устройства.

Acer
Chromebook 514 (CB514-1H)
Chromebook 515
Chromebook Spin 713 (CP713-3W)
ASUS
Chromebook Flip CX5 (CX5500)
Chromebook CX9 (CX9400)
HP
Pro c640 G2 Chromebook
#google #steam #valve #chromeos
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