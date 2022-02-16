Она отлично подойдёт для новых компьютеров и даст вторую жизнь старым за счёт лёгкости, гибкости и богатого набора современных приложений.

Ноутбуки Chromebook на базе операционной системы Chrome OS популярны среди множества категорий пользователей, система работает быстро, не требуя самой современной и производительной аппаратной платформы, проста и безопасна, регулярно обновляется, предоставляя пользователям новые возможности и улучшая уже доступные. Многие хотели бы установить Chrome OS на свои компьютеры и Google наконец-то предоставляет такую возможность, открывая ранний доступ к Chrome OS Flex — новой версии облачной операционной системы, поддерживающей обычные ПК и компьютеры Mac.

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Chrome OS Flex практически не отличается от стандартной версии, она основана на той же кодовой базе, обновляется по единому с Chrome OS графику и предлагает знакомые веб-приложения и возможности виртуализации. Решение предлагается предприятиям и школам, и будет особенно полезно там, где используются не самые современные компьютеры, вызывающие множество проблем у сотрудников или студентов из-за безопасности, обновлений, администрирования и скорости работы.

Пары минут достаточно для установки Chrome OS Flex, ещё немного времени потребуется для загрузки и автоматической синхронизации настроек и политик пользователя. Системные администраторы оценят мощную и простую облачную консоль управления, а встроенная защита от угроз с технологией «песочница» и регулярные обновления безопасности явно сделают работу специалистов менее напряжённой.

Больше информации можно узнать в блоге Google Cloud, операционная система также получила отдельную веб-страницу. Стабильную версию Chrome OS Flex обещают выпустить в ближайшие месяцы.