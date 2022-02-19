Это была самая мощная потребительская игровая видеокарта в 2017 году.

В 2017 году NVIDIA представила графический процессор Volta GV100 для ускорителей вычислений Tesla V100. Время идёт, технологии развиваются и сейчас NVIDIA предлагает уже гораздо более производительные решения на базе архитектуры Ampere, но, вероятно, какие-то запасы старых графических процессоров у компании остались и похоже, что их могут реализовать майнерам.

реклама

Ресурс VideoCardz заметил на форуме PC_Shopping очень интересный экземпляр, сообщается, что это новая специализированная видеокарта для майнинга. Её точное наименование неизвестно, предполагается, что это может быть CMP 100HX, в основе которой Titan V — единственная потребительская видеокарта на базе графического процессора GV100.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

На фотографии видно, что используется пассивная система охлаждения, это может быть актуально при установке видеокарт в специализированные корпуса майнинг-ферм, вентиляция которых реализуется промышленными вентиляторами. Что касается производительности, утверждается, что в алгоритме Ethash CMP 100HX может обеспечить скорость около 80 мегахешей в секунду (МХ/с) при энергопотреблении 250 Вт. Соответственно эффективность видеокарты составляет примерно 0,32 мегахеша на джоуль. Получается немного меньше, чем у GeForce RTX 3060 Ti с блокировкой LHR, если верить калькулятору ресурса minerstat, эта модель выдаёт 43 МХ/с при энергопотреблении 120 Вт.