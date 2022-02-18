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EVGA выпустила материнскую плату Z690 DARK K|NGP|N для профессионалов разгона
10-слойная печатная плата и система питания с 21-фазным VRM.
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EVGA выпустила новую материнскую плату в линейке для профессионалов разгона и энтузиастов. Это Z690 DARK K|NGP|N, основанная на 10-слойной печатной плате и предлагающая усиленную систему питания с 21-фазным VRM для разгона самых мощных процессоров Intel Core 12-го поколения. VRM оснащается массивной системой охлаждения с парой вентиляторов. На плате мы видим характерное для линейки DARK расположение компонентов – данная схема оптимизирована с точки зрения наилучшей трассировки и удобства при сборке открытого стенда, чему также способствуют угловые разъёмы подключения. Два разъёма DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти DDR5, поддерживается скорость работы до 6600 МТ/с и выше за счёт разгона.

Источник: EVGA, Z690 DARK K|NGP|N и VideoCardz

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Профессионалы оценят наличие двух POST индикаторов, переключателей BIOS (поддерживается тройной BIOS), режимов работы, сброса настроек, а также распаянного USB-разъёма для обновления BIOS и специального коннектора ProbeIt для замеров напряжения. Энтузиасты, выбравшие EVGA Z690 DARK K|NGP|N для сборки мощной системы, получат возможность удобной установки трёх M.2 накопителей, которые накрывает охлаждающая пластина, и пары видеокарт — плата предлагает два армированных слота PCIe Gen5. Также стоит отметить наличие шести SATA портов, подключённых к чипсету, ещё двух к контроллеру ASMedia ASM1061 и разъёма U.2.

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EVGA Z690 DARK K|NGP|N оценивается в 829,99 долларов США. Больше подробностей о плате можно узнать на официальной странице.

#intel #материнские платы #evga #новинки #intel 12-gen #lga 1700
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