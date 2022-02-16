А вот владельцы бюджетных вариантов ASUS на базе чипсета A320 могут позволить себе новый процессор.

Представитель ASUS в группе компании на портале Reddit дал комментарий по поводу поддержки процессоров AMD Ryzen 5000 на материнских платах B350 и X370. К сожалению, информация пока не обнадёживающая, компания рассматривает возможность поддержки и не имеет чёткого плана по выпуску обновлений. А вот владельцы материнских плат ASUS на базе чипсета A320 поддержку получили, для бюджетных решений реализовать её оказалось проще.

реклама «На данный момент мы не можем предоставить никакой информации, но мы оцениваем возможность выпуска BETA UEFI для материнских плат на базе X370. На данный момент у нас нет сроков, которые мы могли бы раскрыть. Оставайтесь с нами и спасибо за ваше терпение и понимание» — продуктовый маркетолог ASUSTechMKTJJ, Reddit

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Жизненный цикл платформы AMD AM4 получился долгим и разнообразным, для неё было выпущено множество процессоров, начиная от адаптированных решений прошлых поколений, процессоров серий Athlon и A, до самых современных представителей архитектуры Zen 3. Однако есть сложности с совместимостью новейших процессоров с материнскими платами первого поколения на базе чипсетов 300 серии. В AMD подтвердили работу над реализацией совместимости, многие производители уже выпустили обновления для плат A320, а некоторые смогли внедрить поддержку и для моделей X370 — лидером здесь является компания ASRock.