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ASUS оценивает возможность обновления плат X370 для AMD Ryzen 5000 — графика выпуска пока нет
А вот владельцы бюджетных вариантов ASUS на базе чипсета A320 могут позволить себе новый процессор.
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Представитель ASUS в группе компании на портале Reddit дал комментарий по поводу поддержки процессоров AMD Ryzen 5000 на материнских платах B350 и X370. К сожалению, информация пока не обнадёживающая, компания рассматривает возможность поддержки и не имеет чёткого плана по выпуску обновлений. А вот владельцы материнских плат ASUS на базе чипсета A320 поддержку получили, для бюджетных решений реализовать её оказалось проще.

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«На данный момент мы не можем предоставить никакой информации, но мы оцениваем возможность выпуска BETA UEFI для материнских плат на базе X370. На данный момент у нас нет сроков, которые мы могли бы раскрыть. Оставайтесь с нами и спасибо за ваше терпение и понимание»

 продуктовый маркетолог ASUSTechMKTJJ,  Reddit
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Жизненный цикл платформы AMD AM4 получился долгим и разнообразным, для неё было выпущено множество процессоров, начиная от адаптированных решений прошлых поколений, процессоров серий Athlon и A, до самых современных представителей архитектуры Zen 3. Однако есть сложности с совместимостью новейших процессоров с материнскими платами первого поколения на базе чипсетов 300 серии. В AMD подтвердили работу над реализацией совместимости, многие производители уже выпустили обновления для плат A320, а некоторые смогли внедрить поддержку и для моделей X370 — лидером здесь является компания ASRock.

#amd #asus #материнские платы #bios #amd ryzen #обновления #поддержка
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