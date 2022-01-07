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AMD работает над внедрением поддержки новейших процессоров Ryzen в материнские платы 300 серии
Представитель компании официально подтвердил, что компания активно работает над этим вопросом, но проблемы есть.
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Производители материнских плат начали официально обновлять BIOS моделей на базе чипсетов AMD 300-серии для обеспечения совместимости  с современными процессорами Ryzen. Удивительно, но в первую очередь новую прошивку получили бюджетные варианты A320, а более функциональные B350 и даже флагманские X370 остались без обновлений. Конечно же, это вызвало негодование владельцев, которые развернули бурные дискуссии по поводу сложившейся ситуации на различных сообществах. Ресурс Tom’s Hardware обратился к компании AMD и выяснил, что происходит с обновлением материнских плат.

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На вопросы ресурса ответил корпоративный вице-президент AMD Дэвид Макафи (англ. David McAfee). Специалист объяснил, что компания активно работает над поиском решений для внедрения поддержки, эта работа является предметом постоянных дискуссий внутри компании: «Это определенно то, над чем мы работаем. И нас не покидает мысль, что это было бы хорошо для общества, и мы пытаемся разобраться, как это осуществить».

Однако есть и проблемы, во-первых, внедрение поддержки для большого количества процессоров, совместимых с платформой AM4, затруднено объемом микросхем для хранения BIOS на материнских платах AMD 300-серии. Компании приходится дополнительно обсуждать, поддержку каких процессоров целесообразно сохранить в том или ином случае.

Во-вторых, приоритетным при принятии решения о внедрении поддержки является способность раскрытия платой всего потенциала современных, существенно изменившихся процессоров Ryzen последнего поколения. Их эксплуатация на платах 300 серии может сопровождаться различными проблемами, о которых компания может и не знать: «…На данный момент официальный ответ AMD был бы следующим: эти материнские платы 300-й серии не являются поддерживаемыми в рамках нашей матрицы инженерной сертификации. Существуют потенциальные проблемы, о которых мы просто не знаем на данный момент».

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Все-таки вопрос о внедрении поддержки остается открытым, понятно одно: компания работает над этим, но хочет удостовериться, что современные процессоры будут работать с максимально возможной производительностью. С другой стороны, в материнских платах A320 уже есть поддержка даже таких решений, как Ryzen 9 5950X, поэтому можно надеяться, что и другие варианты в скорости получат новые BIOS.

#amd #материнские платы #процессоры #bios #amd ryzen #обновления
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