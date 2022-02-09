В прошлом месяце производитель выпустил первое обновление для модели X370 Pro4.

Компания ASRock первой начала внедрять поддержку процессоров AMD Ryzen под кодовым названием Vermeer и Renoir в материнские платы на базе набора системной логики X370. В прошлом месяце производитель выпустил BIOS для модели X370 Pro4, а накануне появились обновления прошивки ещё для пяти моделей.

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Подробности очередной волны обновлений опубликованы в официальной группе ASRock на портале Reddit. Поддержка настольных процессоров AMD Ryzen серий 5000 и 4000 появилась в BIOS версии 7.03 для трёх плат серии Fatal1ty и двух плат X370 Killer:

Fatal1ty X370 Gaming K4

Fatal1ty X370 Gaming X

Fatal1ty X370 Professional Gaming

X370 Killer SLI

X370 Killer SLI/ac

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Производитель отмечает, что обновление удаляет поддержку процессоров Bristol Ridge, сказывается недостаточный объём микросхемы памяти BIOS. К этой серии относятся достаточно старые модели Athlon X4 и APU серии A. Также перед установкой BIOS версии 7.03 материнская плата должна быть обновлена до версии BIOS 7.00 — это специальная «переходная» версия. Новые BIOS носят статус бета-версий.