Компания ASRock первой начала внедрять поддержку процессоров AMD Ryzen под кодовым названием Vermeer и Renoir в материнские платы на базе набора системной логики X370. В прошлом месяце производитель выпустил BIOS для модели X370 Pro4, а накануне появились обновления прошивки ещё для пяти моделей.
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Подробности очередной волны обновлений опубликованы в официальной группе ASRock на портале Reddit. Поддержка настольных процессоров AMD Ryzen серий 5000 и 4000 появилась в BIOS версии 7.03 для трёх плат серии Fatal1ty и двух плат X370 Killer:
- Fatal1ty X370 Gaming K4
- Fatal1ty X370 Gaming X
- Fatal1ty X370 Professional Gaming
- X370 Killer SLI
- X370 Killer SLI/ac
Производитель отмечает, что обновление удаляет поддержку процессоров Bristol Ridge, сказывается недостаточный объём микросхемы памяти BIOS. К этой серии относятся достаточно старые модели Athlon X4 и APU серии A. Также перед установкой BIOS версии 7.03 материнская плата должна быть обновлена до версии BIOS 7.00 — это специальная «переходная» версия. Новые BIOS носят статус бета-версий.