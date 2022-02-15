И других параметров. Управление должно быть доступно через оверлей.

Недавно выяснилось, что игровая консоль Steam Deck позволит управлять через интерфейс мощностью APU, включать масштабирование FidelityFX SuperResolution (FSR) и выполнять другие настройки прямо на лету через оверлей, не выходя из игры. Впервые эта информация была обнаружена ресурсом BoilingSteam в видео одного из китайских пользователей площадки BiliBili. На тот момент нельзя было понять, каков точный набор функций и будут ли они доступны для обычных пользователей, не тестировщиков.

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Ответы на эти вопросы можно узнать из списка последних изменений в операционной системе SteamOS, опубликованного BoilingSteam. В дистрибутив добавлена возможность управления частотой кадров, мощностью APU, тактовой частотой графического процессора и FSR. Теперь можно быть уверенным, что данные функции будут доступны всем владельцам консоли. Также внимание привлекают и другие изменения: улучшение голосовой связи, Wi-Fi соединения, звука, производительности при включенной вертикальной синхронизации. Появилась поддержка адаптивной яркости и ночного режима, возможности которого пока неизвестны.