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Настройки производительности и электропитания APU в игровом оверлее Steam Deck показали на видео
Можно управлять TDP, масштабированием и другими параметрами.
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В сети появилась демонстрация одной из панелей управления производительностью и электропитанием APU в игровом оверлее портативной консоли Steam Deck. Видео обнаружил ресурс Boiling Steam на китайском видеохостинге BiliBili. Вероятно, перед нами вариант консоли из комплекта для разработчиков, так что финальная версия может измениться, но уже сейчас боковая панель позволяет изменять производительность интерфейса, встроенного графического ядра, ограничивать частоту кадров и энергопотребление, а также управлять технологией масштабирования AMD FidelityFX SuperResolution (FSR).

Вкладка электропитания и другие настройки в игровом оверлее. Источник: BiliBili 牛头人萌新

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По предположениям, настройка производительности интерфейса может ограничивать количество ресурсов, выделяемых на работу оверлея, это также может иметь отношение к менеджеру окон и другим службам. Что скрывается за производительностью графического ядра можно только догадываться. Это может быть целый набор параметров, ограничивающих пиковую частоту, качество графики и другие параметры для снижения энергопотребления, хотя TDP можно регулировать отдельно. Все эти настройки входят в раздел электропитания, также видны и другие разделы, судя по пиктограммам, они относятся к общим настройкам, уведомлениям, инструментам для общения и справочному разделу. Похоже, что управлять масштабированием FSR также можно будет прямо в игре через оверлей.

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Ранее сообщалось, что в SteamOS технология AMD будет интегрирована в оконный композитор Gamescope, что позволит задействовать технологию даже в тех играх, где она не поддерживается. Назначение всех настроек и принцип их работы уже скоро станет понятен, эмбарго на обзоры снимается в день начала продаж — 25 февраля.

#steam #valve #игры #игровые консоли #steam deck
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