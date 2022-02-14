В дополнение вчерашним слухам, теперь предполагается, что GA107 мог бы стать основой более простого варианта NVIDIA GeForce RTX 3050, конкурирующего с AMD Radeon RX 6500 XT.

Накануне появились слухи о возможной подготовке второго варианта настольной видеокарты GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA107, который используется в мобильной RTX 3050 и её Ti версии. Что интересно, версия GA106-150, применяемая в нынешнем варианте настольной видеокарты, могла бы быть производительнее, однако её урезали до характеристик, которые можно получить с GA107, чтобы иметь возможность выпускать одну и ту же видеокарту с двумя разными графическими процессорами. Это предположение высказывал немецкий специалист Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek).

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Однако авторы TechPowerUp предполагают, что GA107 может стать основой урезанного варианта GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти, модель обнаружили в базе данных ресурса. В графическом процессоре будут активны не все блоки Streaming Multiprocessors (SM), что сделает его менее производительным, чем GA106. Возможно, нас ждет конфигурация 18 SM и 2304 CUDA-ядер. Стоимость такой модели могла бы составить 199 долларов США для конкуренции с AMD Radeon RX 6500 XT, отмечает Tom's Hardware.

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Таким образом, на рынке могут появиться даже три варианта GeForce RTX 3050: два продвинутых, на базе графического процессора GA106-150 и аналогичной версии GA107, а также более простой вариант на базе GA107-140, некоторые из его предполагаемых характеристик приводятся выше.