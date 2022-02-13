Этот графический процессор идентичен GA106, совместим с существующей печатной платой, но рассчитан на работу при немного меньшем энергопотреблении.

NVIDIA недавно выпустила GeForce RTX 3050, бюджетную видеокарту, которая должна обеспечить приемлемую производительность в современных играх с технологиями RTX и DLSS. Её графический процессор GA106-150 содержит 20 активных блоков SM и 2560 ядер CUDA, хотя ранее предполагалось, что спецификации будут лучше. Для подключения используется 8 линий интерфейса PCIe Gen4. Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), создатель ресурса Igor’s LAB, сообщает, что такие характеристики выбраны неспроста, а для унификации, чтобы можно было выпустить ещё одну версию RTX 3050 на базе графического процессора GA107. Похоже, именно это и собирается сделать компания.

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По информации специалиста, варианты GeForce RTX 3050 на базе GA106 и GA107 не должны существенно отличаться, в этих графических процессорах одинаковое количество активных блоков SM и ядер CUDA. Однако отличается предельное энергопотребление, для версии GA107 оно на 15 Вт ниже и составляет 115 Вт. Пока неизвестно, как это скажется на частотах, но ясно одно, такой ход позволит выпустить больше GeForce RTX 3050 и сделать их доступнее для покупателей.