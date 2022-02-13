Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Производство GeForce RTX 3050 могут увеличить за счёт второй версии видеокарты на базе чипа GA107
Этот графический процессор идентичен GA106, совместим с существующей печатной платой, но рассчитан на работу при немного меньшем энергопотреблении.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

NVIDIA недавно выпустила GeForce RTX 3050, бюджетную видеокарту, которая должна обеспечить приемлемую производительность в современных играх с технологиями RTX и DLSS. Её графический процессор GA106-150 содержит 20 активных блоков SM и 2560 ядер CUDA, хотя ранее предполагалось, что спецификации будут лучше. Для подключения используется 8 линий интерфейса PCIe Gen4. Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), создатель ресурса Igor’s LAB, сообщает, что такие характеристики выбраны неспроста, а для унификации, чтобы можно было выпустить ещё одну версию RTX 3050 на базе графического процессора GA107. Похоже, именно это и собирается сделать компания.

реклама

По информации специалиста, варианты GeForce RTX 3050 на базе GA106 и GA107 не должны существенно отличаться, в этих графических процессорах одинаковое количество активных блоков SM и ядер CUDA. Однако отличается предельное энергопотребление, для версии GA107 оно на 15 Вт ниже и составляет 115 Вт. Пока неизвестно, как это скажется на частотах, но ясно одно, такой ход позволит выпустить больше GeForce RTX 3050 и сделать их доступнее для покупателей.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce #слухи
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
Графический чип Navi 31 может обладать производительностью 75 Тфлопс FP32 — это три Navi 21
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Best Buy отказался продавать видеокарты NVIDIA по рекомендованным ценам обычным покупателям
38
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
107
Киты продолжают скупать Биткоины на миллиарды долларов, но действия ФРС могут привести к обвалу ВТС
25
AnTuTu назвал лучшие флагманы по соотношение цены и производительности
+
4 популярных криптовалюты могут подорожать и занять место Эфира уже в 2022 году по мнению Coindesk
12
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
8
80 смартфонов Samsung получат новую версию оболочки One UI 4.1 на базе Android 12
+
RX 6500 в Европе стоит 20 тыс. рублей, а RTX 3050 отдают всего за 33 тыс. рублей
26
Майнеры используют отработанное тепло от добычи Биткоинов для получения дополнительной прибыли
12
Процессор Intel Raptor Lake Core i9-13900K с 24 ядрами и 32 потоками протестировали в Ashes of The Singularity
32
Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
72
Эффект желе на экранах iPad mini 6 стал основанием для судебного разбирательства
4
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с сотней модов и трассировкой лучей - некстген патч уже здесь
16
Igor’s Lab: RTX 3090 Ti – это стендовый прототип для тестов блока питания под RTX 4000, а не полноценная видеокарта
8
Смартфоны realme GT стали лучшими моделями по соотношению мощности и цены по версии AnTuTu в январе
1
Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
35
Nvidia начала продавать профессиональные видеокарты T1000 8 ГБ
8
Телескоп NASA James Webb стоимостью $10 млрд только что сделал свою первую фотографию
21
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
38
Разрушительная «песочница» Instruments of Destruction выйдет в начале марта — смотрим трейлер с заводной песенкой
1

Популярные статьи

Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
66
5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
3
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
28
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR)
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
13
Про сюжет игры Borderlands
11
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
6
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
3

Сейчас обсуждают

Олекс Алекс
11:10
По статистике салоеды живут в РФ
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
Дмитрий Еременко
11:09
а температуру чипов памяти не пробовал посмотреть, забей в поиск программку контроля температуры чипов памяти и у тебя отпадет желание майнить.
Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
Voova
11:09
Возможно доход от просмотра статьи компенсирует автору выброшенные на переходник деньги
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
pavel80
11:04
Поддерживаю. Самая главная тварь - Царь и его друзья чинуши - олигархи.
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
Олекс Алекс
11:01
Тут всем пенсам смартфоны за так раздавать будут. Минималка выше чем в РФ, средняя зп уже почти догнала российскую, а он про какой-то дефолт гундит. Тебе из зажопинска виднее что ли?
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
pavel80
11:01
Иди на хер, я из России. Проклемлёвский бот. Всё время стрелки на Украину переключают.
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
Витя Никишин
10:58
1.2 миллиона онлайн был вчера вечером.. Игра шикарная со всех сторон.. Пвп бешенное, пве для всех, сюжет увлекательные, локации красивые, графика простенькая но со вкусом.. Что вам ещё надо?? Контента...
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam после релиза на Западе вплотную приблизился к миллиону человек
Кот
10:58
Зелота держат в плену на складе ситилинка, нужно ему как то помочь.
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
Кот
10:56
Нет никакого Феникса, он давно уехал в Сальвадор майнить крипту.
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
ChandlerXAAP
10:52
вот вот!))
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем