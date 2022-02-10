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Появились первые фото БП с дополнительным питанием для видеокарт следующего поколения
Один разъём и кабель обеспечит 600 Вт.
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Официально о грядущих видеокартах AMD и NVIDIA ничего не известно, но инсайдеры намекают, что графические процессоры флагманов будут содержать в два раза больше вычислительных блоков, такой прирост производительности, несмотря на более совершенные техпроцессы, приведёт к значительному повышению энергопотребления. По слухам, нас ждут значения TBP и TGP уже не 300…350 Вт, а все 600 Вт. Организация PCI-SIG как раз выпустила новый стандарт 12VHPWR для разъёмов и кабелей дополнительного питания нового поколения. Мощность 600 Вт обеспечат варианты с количеством контактов 12+4 и здесь нужно быть внимательным, поскольку 12-контактный разъём NVIDIA на видеокартах GeForce 30-серии и новый разъём PCI-SIG 12+4 — это разные вещи.

Источник: Wccftech

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Впервые взглянуть на новый разъём 12+4 можно благодаря ресурсу Wccftech, авторы которого опубликовали достаточно подробную подборку фотографий новых блоков питания компании MSI. Производитель готовит новое поколение моделей в сериях MEG и MPG с мощностью до 1300 Вт и сертификатами 80 PLUS Platinum и Gold. Новые разъёмы и кабели несовместимы со старыми видеокартами, но в комплекте с блоками питания поставляется переходник 12+4 на пару 8-контактных разъёмов, как объясняет VideoCardz, кабель 12VHPWR передаст 600 Вт, а переходник — только 300 Вт.

#блоки питания
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