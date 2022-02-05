Разъёмы и кабели должны отвечать стандарту PCI-SIG и иметь 4 дополнительных контакта.

Как известно, NVIDIA впервые представила в своих видеокартах GeForce RTX 30 серии 12-контактные разъёмы дополнительного питания Molex Micro-Fit 3.0. Это было нестандартное решение, требующее специальный кабель-переходник. Позже для видеокарт организацией PCI-SIG был стандартизирован другой разъём 12+4, его конструкция описана в документе 12VHPWR High Power Connector (H+). Теперь на рынке начинают появляться новые блоки питания и возникает путаница между разными версиями кабелей и разъёмов, которые внешне похожи за счёт наличия 12 питающих контактов.

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Ресурс VideoCardz подчёркивает разницу на примере новых блоков питания ASUS. Блок питания ASUS ROG Thor получил кабель для подключения к 12-контактному разъёму дополнительного питания видеокарты и ранее на сайте отмечалось, что он способен передать до 600 Вт энергии, но информация изменилась — теперь говорится только о мощности 450 Вт. На изображениях видно, что в ASUS ROG Thor используется 12-контактный кабель без дополнительных 4 контактов, он подключается к блоку питания через два 8-контактных разъёма. Первоначально специалисты предполагали, что в этой схеме реализовано решение для передачи 600 Вт.

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Похоже, что полную мощность 600 Вт может обеспечить только 12+4 контактный разъем за счет наличия 4 дополнительных контактов, такой разъём присутствует в новом блоке питания ASUS ROG Loki. Как ранее объяснял Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek) на ресурсе Igor's LAB, дополнительные контакты нужны, в том числе, для обеспечения безопасности. Если один из дополнительных контактов не подключен, максимальная мощность ограничивается уровнем 450 Вт.