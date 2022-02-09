Но соревноваться в производительности ядер с Intel Core i3 новинке не по плечу.

В сети уже долгое время ходят слухи об обновлении нижнего сегмента процессоров AMD, но пока в природе удалось заметить только новую модель Athlon Gold PRO 4150GE. Процессор официально не представлен, но уже засветился на китайских торговых площадках, вызывая неподдельный интерес за счёт наличия четырёх ядер на базе архитектуры Zen 2 и встроенного ядра Vega 5. Сегодня процессор отметился в базе данных Geekbench, что позволяет оценить производительность его ядер относительно прямых конкурентов со стороны Intel.

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Модель показала одноядерный результат 1098 баллов и многоядерный 3728 баллов. Это при базовой частоте 3,3 ГГц с повышением до 3,7 ГГц. Сравнение производительности провёл ресурс Wccftech, его специалисты заручились результатами новейших Intel Pentium G7400 и Core i3-12100, после чего выяснили, что в одноядерной производительности новый Athlon серьёзно уступает Pentium с его архитектурой Golden Cove – преимущество последнего более 33%.

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В многоядерной производительности Athlon быстрее за счёт наличия четырёх полноценных ядер, также специалисты отметили, что GE – это вариант с теплопакетом 35 Вт, для базовых версий этот показатель увеличен вместе с частотами, так что разрыв удастся сократить, а если процессор можно будет ещё и разогнать, то от преимущества Pentium ничего не останется, скорее всего. Сравнивать с Core i3-12100 новинку бессмысленно, начальная модель линейки Core намного быстрее — более 60% и 80% в одноядерной и многоядерной производительности.