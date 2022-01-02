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Похоже, что AMD готовит обновление в линейке процессоров Athlon начального уровня. На торговой площадке AliExpress накануне появилась первая модель из новой серии: 4-ядерный Athlon Gold PRO 4150GE по цене около 120 долларов США или 9000 рублей. Если говорить о сборке бюджетного компьютера без дискретной графики, то новинка смотрится довольно неплохо на фоне других вариантов в данном ценовом сегменте.

Источник: AliExpress и Wccftech

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Во-первых, вычислительные ядра Athlon Gold PRO 4150GE используют архитектуру Zen 2, а не Zen 1, как у предыдущих Athlon. Во-вторых, поддерживается Turbo Boost — максимальная частота ядер достигает 3,7 ГГц при базовом значении 3,3 ГГц. Тут также стоит отметить, что перед нами GE вариант процессора с повышенной энергоэффективностью и «зажатым» TDP до 35 Вт. Базовые варианты с TDP до 65 Вт получат частоты повыше и вполне вероятно, что отчаянные владельцы бюджетных сборок смогут разогнать их до 4 ГГц. В-третьих, обновилась встроенная графика — используется архитектура Vega 3-го поколения с пятью вычислительными блоками Compute Units (CU), работающими на частоте 1500 МГц. Это существенное улучшение по сравнению с такими моделями как Athlon 3000G или Athlon Gold 3150G, где используется графическое ядро с тремя CU.


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В итоге мы получаем неплохой и пригодный для игр процессор с встроенной графикой. Например, Vega 6 в паре с Ryzen 3 5300G и 4300G на средне-высоких настройках при разрешении 900p выдает около 50 FPS в Forza Horizon 5, да и в других играх, даже достаточно тяжелых, Vega 6 позволяет получить 30 FPS на минимальных настройках. Можно ожидать, что Vega 5 с разгоном и быстрой памятью будет не хуже. Но пока остается под вопросом, будут ли новые Athlon предназначены только для сборщиков готовых ПК или процессоры все-таки попадут в розничную продажу.

Источник:
Wccftech
AliExpress
#amd #процессоры #amd apu #amd athlon #бюджетные процессоры
1
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