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Включение двухэтапной аутентификации на 50% снизило случаи взлома учетных записей Google
Компания отчиталась о результатах автоматического включения двухэтапной аутентификации для новых пользователей.
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Многие технологические компании и эксперты кибер-безопасности призывают пользователей использовать приложения для многофакторной аутентификации. Пароли ненадёжны, тем более, если один используется сразу на нескольких ресурсах. Google регулярно обращает внимание пользователей на необходимость в дополнительных мерах защиты и включении двухэтапной аутентификации.

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Как сообщает ресурс Neowin, сегодня, в Международный день безопасного Интернета, компания Google объявила, что её инициатива автоматического включения двухэтапной аутентификации для новых пользователей в мае 2021 года привела к повышению безопасности 150 миллионов учетных записей Google. По данным компании, это привело к значительному снижению количества взломанных учетных записей — на 50% по сравнению с теми, кто не пользовался двухэтапной аутентификацией.

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Компания продолжает работу над повышением безопасности и рекомендует пользователям проверить свои настройки, включить двухэтапную аутентификацию, использовать Google Password Manager для создания надежных и уникальных паролей, а также ключи безопасности, они доступны в формате аппаратных USB-ключей, но можно использовать для этих целей и смартфон.

#google #безопасность
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