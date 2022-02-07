Многие компании стали серьёзнее относиться к нарастающим угрозам последствий изменения климата и загрязнения окружающей среды. Так Samsung Electronics создала платформу ведения бизнеса Galaxy for the Planet, одной из целей которой является внедрение переработанных материалов во все новые мобильные продукты к 2025 году. Через пару дней, 9 февраля, состоится очередное крупное мероприятие Galaxy Unpacked, в преддверии которого производитель сообщил о применении в новых устройствах Galaxy материала, который создаётся из переработанных рыболовных сетей.
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Загрязнение океана пластиком считается одной из главных экологических проблем. По информации международного союза охраны природы и природных ресурсов IUCN, пластик составляет около 80% всех отходов, попадающих в океан. Как отмечает Samsung Electronics в своём заявлении, рыболовные сети являются скрытой угрозой, о которой многие могут не задумываться, ежегодно в океане оказывается около 640 тыс тонн рыболовных сетей. Весь этот мусор пагубно воздействует на морскую экосистему, в конечном итоге это отражается и на нашем здоровье — микропластик и отходы попадают в продукты. Переработка океанического пластика является лишь первым шагом по преодолению климатического кризиса, отмечает Samsung. На приближающемся мероприятии компания также планирует рассказать о своём видении устойчивого будущего.
К слову, сравнительно недавно Microsoft представила новую мышь из переработанного океанического пластика, а в материалах её упаковки использовался даже сахарный тростник.