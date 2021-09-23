Новая мышь Microsoft на 20% состоит из переработанного пластика
Декарбонизация производства, вторичное использование отходов и другие экологические направления становятся одними из ключевых в планах устойчивого развития все большего числа компаний. В отношении декарбонизации Microsoft планирует стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Вторичной переработкой компания также заинтересована и уже производит продукты из переработанного сырья. Накануне была представлена мышь Microsoft Ocean, корпус которой на 20% состоит из переработанного «океанического» пластика. Упаковка также перерабатываемая, она выполнена из дерева и сахарного тростника.
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Microsoft Ocean это 4-кнопочная беспроводная мышь с поддержкой Bluetooth 5.0 LE и длительностью работы до 12 месяцев от одной батарейки AA. Диапазон работы варьируется от 5 до 10 метров, в зависимости от среды использования. Вес вместе с батарейкой 84 грамм, размеры устройства 100,4×58,2×38,3 мм.
Мышь Microsoft Ocean Plastic станет доступна в день выхода Windows 11 в США и Канаде, на большинстве мировых рынков новинка ожидается 10 октября по цене около 25 долларов США. Бонусом покупатели получат тему оформления для Windows 11, 10 и 8.1.
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