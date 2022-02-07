Если сравнивать с предыдущим поколением видеокарт GeForce MX, новинка стала ощутимо производительнее.

В конце прошлого года NVIDIA добавила тройку дискретных видеокарт к числу решений начального класса для ноутбуков. Это были GeForce RTX 2050, а также MX570 и MX550. Цифровое обозначение моделей не было связано с архитектурой, что могло внести некоторую путаницу, так GeForce RTX 2050 относилась к линейке Ampere, как и MX570, а вот MX550 являлась представителем прошлого поколения Turing. Как отмечает Tom's Hardware, в её основе графический процессор TU117, который использовался и для MX450, видеокарта не поддерживает трассировку лучей и DLSS, но использует интерфейс PCIe 4.0 и оснащается памятью GDDR6, что может давать надежды на превосходство над встроенной графикой современных APU. Но похоже, что это не так.

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Результаты тестирования в базе данных PassMark Software, найденные известным Twitter блогером @TUM_APISAK, показывают, что видеокарта лишь чуть быстрее Vega 8, встроенной в AMD Ryzen 9 5900HS. Конечно, это не игровое тестирование и нельзя судить о производительности только по одному результату, но маловероятно, что GeForce MX550 будет существенно быстрее современных APU. Справедливости ради нужно отметить, что относительно MX450 прирост производительности ощутим, также новое решение серьезно обходит Radeon RX 5500M. Однако до уровня мобильной GeForce GTX 1650 очень далеко, соревноваться с ней может быть под силам лишь GeForce RTX 2050 и MX570, на что намекает тестирование в 3DMark TimeSpy.