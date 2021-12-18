Стали известны подробности о чипах, графический процессор GeForce RTX 2050 не имеет отношения к архитектуре Turing.

Вчера NVIDIA официально анонсировала новые мобильные дискретные видеокарты GeForce RTX 2050, MX570 и MX550. Не обошлось без путаницы, как оказалось, RTX 2050 не имеет отношения к графической архитектуре Turing, видеокарта построена на графическом процессоре GA107, его же использует RTX 3050. В подсистеме памяти отличия между моделями заключаются в ширине шины, 64 бит против 128 бит, а также в скорости используемых чипов. Видеокарта MX570 также основана на GA107 и отличается от RTX 2050 меньшим объемом видеопамяти — 2 ГБ. А вот к архитектуре Turing относится MX550, которая основана на графическом процессоре TU117 с 1024 CUDA-ядрами, его же можно встретить в мобильной GTX 1650.

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На просторах китайской платформы Zhihu уже появились первые тесты инженерных образцов новых мобильных видеокарт в 3DMark TimeSpy, о чем сообщил Twitter-блогер @9550pro. Из трех моделей, которые были анонсированы вчера, результаты касаются только двух: RTX 2050 и MX550. Предполагается, что производительность RTX 2050 и MX570 в 3DMark приблизительно совпадает, отмечает VideoCardz. Оценка графического процессора составила 3369 баллов для RTX 2050, а для MX550 этот показатель составил 2510 баллов. По информации из базы данных ресурса Notebookcheck, оценки мобильной RTX 3050 находятся в диапазоне от 3725 до 5266, а GTX 1650 — от 2909 до 3700.

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Также автор тестирования отмечает интересную деталь: в графическом процессоре TU117 использовался старый кодировщик NVENC, вероятно, для новой видеокарты ничего не поменяется.