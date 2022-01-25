Для синхронизации со Steam Cloud не нужно завершать игровую сессию.

Valve представила новые возможности синхронизации в преддверии выхода портативной игровой консоли Steam Deck. Облачное хранилище Steam Cloud, где располагаются сохранения и другие игровые данные пользователей, получит функцию динамической синхронизации. Это позволит владельцам Steam Deck быстро и беспрепятственно переключаться на другое игровое устройство.

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Как объясняет компания, без новой функции потребовалось бы завершить игру, дождаться синхронизации с облаком Steam Cloud, и только затем можно продолжить игру на другом устройстве, например, ПК. С динамической синхронизацией данные успевают загрузиться в облако, даже если пользователь не завершая игру перевел устройство в спящий режим.

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Функция не обязательная, пользователь будет волен включать и отключать её по своему желанию, стандартная синхронизация продолжит работать. Также немаловажно то, что разработчики игр должны включить поддержку динамической синхронизации и воспользоваться новыми API в своих играх — подробнее об этом Valve рассказывает в блоге Steamworks.