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Видеокарту Intel Arc DG2-512EU протестировали в SiSoftware — уже лучше RTX 3070 Ti и RX 6700 XT
При этом ощущается потенциал для достижения результатов GeForce RTX 3080.
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Ранее в базе данных SiSoftware отметился инженерный образец еще не выпущенного графического ускорителя Intel Arc Alchemist под кодовым названием DG2-128EU. Накануне к нему присоединился DG2-512EU, предполагаемый флагманский вариант будущей линейки, и в тестах производительности он показал довольно обнадеживающие результаты.

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О находке сообщил Twitter-блогер @TUM_APISAK. В первую очередь можно оценить зафиксированные технические характеристики: графический процессор видеокарты содержит 4096 шейдерных процессоров и работает на частоте 2,1 ГГц. Также известен объем кэш памяти 2-го уровня — 4 МБ. К объему видеопамяти есть вопросы, система говорит о наличии 12 ГБ и это уже не первый раз, когда видеокарта оставляет в сети следы с упоминанием такого объема памяти. Несмотря на это, инсайдеры и различные ресурсы продолжают уверять о наличии в данной модели 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Источник: SiSoftware

Что касается результатов, есть набор данных о вычислительной производительности графического процессора DG2-512EU при работе с числами разного формата и общая оценка. Для других видеокарт эти значения выбраны из лучших оценок и дополнены средним результатом по всей базе. Можно сделать вывод, что DG2-512EU, вероятно, сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6800, если оценивать по средним значениям. Если же смотреть на лучшие результаты видеокарт, то ближайшим конкурентом DG2-512EU является GeForce RTX 3070 Ti.

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Источники: Twitter @TUM_APISAK; SiSfotware Intel [1, 2], NVIDIA [1, 2, 3], AMD [1, 2, 3]

#intel #видеокарты #intel arc alchemist
7
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Jaster
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Kasyan
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Сони сейчас нищая конторка на самом деле, если бы не PS4 они давно уже обанкротились, так просрали все свои бренды.
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mr3080
14:16
Спасибо Дмитрий Олегович, за проделанную работу. Ни секунды не сомневался что статья выйдет ровно в 9:00. Традиционные пять звёзд, за стабильность! Жду с нетерпением дальнейших тестов! Также хочу выра...
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Kasyan
14:16
Это да видимо маркетолухи "перестарались" выкатить антимайнерскую карту.
AMD RX 6500XT: что ты такое
mr3080
14:16
Опять эта сказка перешел на огрызок у которого слабее ipc ,однопоток,работа с памятью и отзывчивость системы и рассказывает какой 1700 мощный.Понимаю ты перешел бы на 9900к или 12600к.
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mr3080
14:15
Да всем ясно ты лох взял бета тест первый кукурузен 1700 с потанцевалом..Лол у 4790к мышка не двигалась небось из за озу.Всем давно известно 1700 мусор в играх который слабее 7600к. Не был бы он мусор...
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
Jenka Alukard
14:13
Ну у 6900 точно не 0 будет) Ну да маркетологи конечно клоуны в любом случае. Для кого это делают непонятно))
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Kasyan
14:13
Как это не получилось?! Хуанито выкатил GT 1010, Хола Бола будет счастлив устанавливая в свои бомжсборки этот кусок текстолита!
В AMD считают, что 4 Гб на RX 6500 XT с головой хватит для любых игровых проектов
Kasyan
14:12
Хуанито такой же удод, выпустил кусок текстолита за 40$, которую барыги будут продавать за 80$ и назвал почему то видеокартой.
В AMD считают, что 4 Гб на RX 6500 XT с головой хватит для любых игровых проектов
G3XiQ
14:11
узкие проф. решения делают.
Видеокарту Intel Arc DG2-512EU протестировали в SiSoftware — уже лучше RTX 3070 Ti и RX 6700 XT
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