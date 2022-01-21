При этом ощущается потенциал для достижения результатов GeForce RTX 3080.

Ранее в базе данных SiSoftware отметился инженерный образец еще не выпущенного графического ускорителя Intel Arc Alchemist под кодовым названием DG2-128EU. Накануне к нему присоединился DG2-512EU, предполагаемый флагманский вариант будущей линейки, и в тестах производительности он показал довольно обнадеживающие результаты.

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О находке сообщил Twitter-блогер @TUM_APISAK. В первую очередь можно оценить зафиксированные технические характеристики: графический процессор видеокарты содержит 4096 шейдерных процессоров и работает на частоте 2,1 ГГц. Также известен объем кэш памяти 2-го уровня — 4 МБ. К объему видеопамяти есть вопросы, система говорит о наличии 12 ГБ и это уже не первый раз, когда видеокарта оставляет в сети следы с упоминанием такого объема памяти. Несмотря на это, инсайдеры и различные ресурсы продолжают уверять о наличии в данной модели 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Что касается результатов, есть набор данных о вычислительной производительности графического процессора DG2-512EU при работе с числами разного формата и общая оценка. Для других видеокарт эти значения выбраны из лучших оценок и дополнены средним результатом по всей базе. Можно сделать вывод, что DG2-512EU, вероятно, сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6800, если оценивать по средним значениям. Если же смотреть на лучшие результаты видеокарт, то ближайшим конкурентом DG2-512EU является GeForce RTX 3070 Ti.

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Источники: Twitter @TUM_APISAK; SiSfotware Intel [1, 2], NVIDIA [1, 2, 3], AMD [1, 2, 3]