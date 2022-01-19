Но с вероятностью 70% можно получить старинную PCIe «затычку».

В японском Amazon появилось интересное предложение, сообщает VideoCardz. За 100 долларов США любой желающий может поучаствовать в лотерее, купив Lucky Box — коробку с сюрпризом в виде видеокарты. Продавец заявляет, что в коробке могут находиться даже самые современные графические ускорители, такие как NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ti, а также AMD Radeon RX 6900 XT. Правда шанс заполучить их слишком мал — около 2%. С вероятностью 4% покупатель может получить модели из серий GeForce 20 или Radeon RX 5000, 8% — GeForce 10 или Radeon RX 500, 16% — GeForce 9 или Radeon RX 300, что в текущих условиях за 100 долларов США также вполне неплохое приобретение.

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С другой стороны, с вероятностью 70% вы получите другую видеокарту, может быть, это будет NVIDIA GeForce GT 1010 или GT 1030, но даже в этом случае покупатель ничего не теряет, на торговой площадке есть модели GT 1030 с ценой более 30000 японских иен, а это более 200 долларов США.

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Похоже, в Японии популярна продажа таких «лутбоксов». У крупных японских торговых сетей можно найти автоматы с б/у комплектующими, как правило, это процессоры. За небольшую сумму есть шанс получить достойные экземпляры прошлых поколений, которые до сих пор неплохо будут чувствовать себя в решении разнообразных задач, в том числе, играх. Например, один из пользователей платформы Twitter поделился удачным уловом в виде Core i7-6700K примерно за 2000 рублей.