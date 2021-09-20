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Недавно в сети рассказывали о Японском вендинговом автомате для продажи процессоров AMD Ryzen, оказывается таких автоматов в Японии много и предназначены они не только для продажи новых процессоров. Ресурс MyDrivers обратил внимание на другой автомат, напоминающий те, что используются для продажи конфет или бахил. В данном случае вместо бахил за фиксированную цену в 500 японских иен вы получаете капсулу с процессором. Это бывшие в употреблении модели, но среди них можно найти отличные экземпляры, как повезет.

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Например, герой одного из видео на YouTube за 3000 иен получил Core i5 670, три Core i7 2600 и Core i7 870. В переводе на рубли 3000 японских иен это около 2000 рублей. Улов явно неплохой, заглянув на популярные в России торговые площадки, можно увидеть, что Core i7 2600 продается за 5000 и даже 7000 рублей.





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В данном автомате можно найти процессоры и гораздо лучше, пользователю Twitter @tamagotoroyaki повезло, он получил Core i7 6700K — все еще достаточно актуальный процессор.

Похоже, что автомат работает не всегда, периодически его загружают новыми процессорами и они быстро заканчиваются. Автомат должен находиться у одного из магазинов крупной торговой сети (パソコン工房) в городе Осака, возможно, это его сайт. Мало ли кто-то сейчас читает это из Японии.