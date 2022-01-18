В продаже найти эту модель сложно.

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Слышали ли вы о существовании видеокарты NVIDIA GeForce GT 1010? Этот вариант действительно существует и был выпущен около года назад, напоминает ресурс VideoCardz. Однако до сих пор новинка нигде не появилась, в продаже ее не видно, а это мог бы быть неплохой вариант для тех, кто собирает компьютер на базе процессора без встроенного графического ядра и не нуждается в мощной видеокарте.

Спустя год странная модель отметилась в тестировании Geekbench. Понятно, что высокой производительности от нее ждать не стоит, однако для энтузиастов и просто интересующихся «железом» могут быть интересны в познавательных целях характеристики этой модели, что удивительно, они также до сих пор были неизвестны. Только в драйверах ресурс VideoCardz нашел упоминание названия графического процессора GP108, представителя архитектуры Pascal.

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Тестирование Geekbench показывает, что графический процессор NVIDIA GeForce GT 1010 получил всего лишь 256 CUDA-ядер, в варианте, используемом в GT 1030, их 384. Что интересно, протестированная модель использует GDDR6 память объемом 2 ГБ с частотой 1468 МГц, какая роскошь, сейчас в продаже даже GT 1030 чаще встречается с памятью GDDR5. По подсчетам VideoCardz, старшая модель от 34 до 37% быстрее. Возможно, появление в Geekbench предзнаменует появление этой модели в продаже.