К сожалению, розничная стоимость и этой модели далека от MSRP.

Бюджетную новинку NVIDIA GeForce RTX 3050 обнаружили в прайс-листе японского Amazon, на момент написания цена видеокарты скрыта, но Twitter-блогер @momomo_us успел зафиксировать ее первоначальное значение. На первый взгляд, перед нами не самый продвинутый вариант от компании Galakuro, модель оснащается достаточно простой системой охлаждения с цельным алюминиевым радиатором и одним вентилятором, нет признаков наличия подсветки и прочих атрибутов дорогостоящих моделей. Такой вариант первоначально был оценен в 50138 японских иен. Как отмечает @3DCenter_org, без учета местного налога в 10% стоимость видеокарты составит 399 долларов США при рекомендованной 249 долларов США. Наценка приблизительно 60%, что более или менее соответствует общей ситуации с ценами на рынке.

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Недавно обсуждалась стоимость видеокарты начального класса от AMD. Модель Radeon RX 6500 XT, оцененная производителем в 199 долларов США, в Европе поступает в продажу по цене от 299 евро. Это на 50% выше рекомендованной цены. Причем продвинутые модификации еще дороже, их стоимость может достигать 349 евро и, возможно, появятся варианты c еще более высокой ценой.