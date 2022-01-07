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В Европе стоимость AMD Radeon RX 6500 XT на старте продаж может достигнуть 299 евро
Это на 50% выше рекомендованной цены.
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В отношении видеокарт рекомендованная цена производителя сейчас оказывает слабое влияние на итоговую цену в розничной продаже. Несмотря на то, что новая видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT была оценена компанией в 199 долларов США, первая цена в европейской рознице может оказаться существенно выше. Как сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию ресурса Cowcotland, во Франции первые модели Radeon RX 6500 XT готовятся к продаже по цене 299 евро с учетом всех налогов, это примерно на 50% выше рекомендованной цены. Это соответствует наценке и на другие модели AMD Radeon классом выше.

Источник: VideoCardz

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Бюджетную новинку AMD в сообществе приняли неоднозначно. Видеокарта поддерживает только 4 линии PCIe 4.0, что может вызвать проблемы с производительностью, особенно при работе с предыдущими версиями интерфейса. Как отмечает Wccftech, кроме этого она еще и не поддерживает кодирование в H265/HEVC, 4K H264 и декодирование AV1. Один из пользователей Reddit справедливо отметил, что выпущенная в 2016 году Radeon RX 480 обладала более высокой теоретической производительностью, поддерживала перечисленные выше форматы и при этом обладала той же рекомендованной ценой.

#amd #видеокарты #radeon rx 6000 #amd radeon
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