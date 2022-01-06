Компания обновила компактные платформы для досборки DeskMeet объемом 8 литров, они поддерживают процессоры Intel Core 12-го поколения и весь спектр процессоров AMD.

В рамках выставки CES 2022 компания ASRock представила новые компактные системы для досборки DeskMeet B660 и X300 объемом всего лишь 8 литров. Модели X300 поддерживают весь спектр процессоров AMD для платформы AM4, а B660 — новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения. Базовый теплопакет процессоров не должен превышать 65 Вт.

реклама

Компания обращает внимание на работу, проведенную по оптимизации дизайна компонентов новых компьютеров DeskMeet. Материнские платы, корпуса и блоки питания проектировались не только с учетом минимизации размеров, но и грамотного расположения коннекторов подключения питания и второстепенных компонентов — все, чтобы укладка проводов внутри корпуса не вызывала проблем и не препятствовала перемещению воздушных потоков. Кроме этого, инженеры позаботились о возможностях расширения, что заметно по оснащенности материнских плат и компоновке корпусов.

Обе материнские платы B660-ITX и X300-ITX предлагают 4 слота для установки оперативной памяти, поддерживая до 128 ГБ DDR4, такое не часто увидишь в платах компактного форм фактора. Корпуса компьютеров DeskMini позволяют устанавливать дискретные видеокарты длиной до 20 см. Сейчас производители предлагают достаточно мощные графические ускорители в компактном исполнении, у ASRock есть серия видеокарт Challenger ITX, где присутствуют модели от Radeon RX 6500 XT до RX 6600 XT, они подойдут и по размеру, и по потребляемой мощности — системы комплектуются блоками питания на 500 Вт.