Пользователи все чаще интересуются более конфиденциальными сервисами.

Пользователи все чаще задумываются об отношении технологических компаний к их конфиденциальности. Многие принимают для себя решение отказаться от каких-либо популярных сервисов и найти аналоги, где собирается и анализируется минимальное количество данных. Это справедливо и для поисковых систем, так заявляющая о повышенной конфиденциальности DuckDuckGo продолжает наращивать базу пользователей, в уходящем году количество запросов выросло практически на 47%, сообщает BleepingComputer.

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В ноябре и декабре 2021 года пользователи ежедневно в среднем совершали более 100 млн запросов, в ноябре было обработано более 3 млрд запросов. Эти же показатели в последние два месяца прошлого года находились на отметке около 79…80 млн и 2,46 млрд соответственно. Всего в этом году пользователи совершили более 34,6 млрд запросов, когда в прошлом около 23,6 млрд.

Судя по описанию, система не анализирует запросы для создания «портрета» пользователя, используемого для повсеместной демонстрации рекламы на основе его интересов. Реклама показывается на основе ключевых слов из запросов только в поисковой выдаче, запросы не будут преследовать пользователя в рекламе на всех других сайтах.

Количество запросов нарастающим итогом. Источник: DuckDuckGo

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Несмотря на значительный рост, поисковая система по-прежнему занимает малую долю рынка, как отмечает BleepingComputer со ссылкой на статистику Statcounter, в США у DuckDuckGo доля 2,53%, когда у Yahoo — 3,3%, Bing — 6,43%, а у Google 87,33%. В глобальной статистике DuckDuckGo отстает еще сильнее. Но создатели DuckDuckGo продолжают развивать поисковую систему и дополнительные сервисы, а недавно сообщили о разработке своего браузера.