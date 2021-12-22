Браузер будет использовать механизм рендеринга, предоставляемый операционной системой.

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Компания DuckDuckGo, известная как создатель одноименной поисковой системы с повышенным уровнем конфиденциальности, сообщила в годовом отчете о создании браузера для настольных компьютеров. В своей разработке DuckDuckGo отказалась от общепринятой практики использования проекта с открытым исходным кодом Chromium для создания своего браузера: «…мы создаем наше настольное приложение на основе движков рендеринга, предоставляемых ОС…».

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Таким образом, браузер DuckDuckGo должен быть приложением с собственным интерфейсом, независимым от Chromium, и использовать для отображения страниц элементы управления Microsoft Edge WebView2 в Windows и WebKit в macOS, отмечает XDA-Developers. Компания отмечает, что ранние тесты показывают лучшую производительность такого решения.

Пользователей браузер DuckDuckGo должен привлечь повышенной конфиденциальностью, отсутствием сложностей в настройке уровня защиты от отслеживания, простым и удобным интерфейсом, а также привычными по мобильным версиям браузера функциями, например, кнопкой Fire, которая позволяет уничтожить все данные о просмотренных страницах одним быстрым нажатием.

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В отчете можно подробнее узнать о развитии в 2021 году поисковой системы DuckDuckGo, а также различных инструментов и приложений для защиты от отслеживания через веб-сайты, почтовые рассылки и мобильные приложения.