Квалификационные образцы не оставили шанса 4-ядерным моделям конкурента и даже смогли догнать некоторые 6-ядерные модели.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На китайском компьютерном форуме ChipHell появилась серия обзоров [1, 2] процессоров Intel Alder Lake-S, в том числе, моделей с заблокированным множителем. Автор тестирования, известный энтузиаст Enthusiastic citizens (кит. 热心市民描边怪), сравнил квалификационные образцы процессоров Intel с конкурирующими решениями AMD. В одном из тестов приняли участие 4-ядерные модели Intel Core i3-12300 и 12100, которые представляют большой интерес в бюджетном сегменте — четыре производительных ядра Golden Cove с поддержкой HT могут быть быстрее старых 6-ядерных процессоров.

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Тестовые системы были основаны на материнских платах Intel Z690 и AMD X570, использовалась оперативная память DDR4-4266 и видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT. Тесты проводились в «синтетике» и играх, рассмотрим игровые результаты, как наиболее интересные.

2] Игровая производительность 1080p. Источник: ChipHell [ 1

Системы с процессорами Intel Core i3-12300 и 12100 оказались существенно быстрее своих конкурентов. Конфигурация с самым быстрым в данной категории процессором AMD Ryzen 3 5350G показывала до 34% меньшую производительность, по тестовым данным, модели Intel Core i3 12-го поколения способны соперничать даже с 6-ядерными Intel Core i5-11400 и AMD Ryzen 5 5600G. Среди 6-ядерных конфигураций Intel Core i5-12400 с переменным успехом навязывает борьбу Ryzen 5 5600X (тестировался с PBO), но модель AMD в некоторых играх существенно вырывается вперед и может конкурировать уже с 10-ядерным Core i5-12600K, но он лидирует в большинстве протестированных игр.

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Из интересных особенностей автор тестирования отмечает, что 6-ядерный процессор Core i5-12400 может быть выпущен в двух вариантах: H0, в котором используется кристалл без эффективных ядер (E-ядра), и C0 с кристаллом от старших моделей с отключенными E-ядрами. Вариант H0 отметился немного меньшей температурой и энергопотреблением.