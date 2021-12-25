Тестирование компании показало существенное снижение температуры.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Высокоскоростные твердотельные накопители формата M.2 могут существенно нагреваться под нагрузкой и поэтому требуют дополнительного охлаждения. Как правило, производители ограничиваются установкой небольшого радиатора для снижения рабочих температур, однако на рынке стали появляться гораздо более интересные и производительные решения с активным охлаждением. Один из таких вариантов пополнил ассортимент китайской компании Jonsbo, сообщает Prohardver. Модель, получившая название M.2-10, оснащается «турбиной».

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Система охлаждения Jonsbo M.2-10 объединяет в одном корпусе размерами 76×24,5×70,5 мм радиатор и центробежный вентилятор. При скорости вращения 3000 об/мин вентилятор обеспечивает объемную подачу воздуха 4,81 CFM при уровне шума до 27,3 дБ. Горячий воздух выбрасывается через специальное отверстие с одной из торцевых сторон корпуса. Весит вся конструкция 120 г.

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Внутреннее тестирование компании показало, что M.2-10 способен снизить температуру контроллера накопителя на 37°C, а чипов памяти на 26°C. Отмечается, что в тесте не рассматривалось воздействие тепловыделения от видеокарты при высокой нагрузке. Интересно, как конструкция проявит себя в реальных условиях при высокой нагрузке не только на видеокарту, но и на процессор. О доступности и стоимости Jonsbo M.2-10 информации пока нет.