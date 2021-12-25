Похоже готовится ребрендинг встроенной графики.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Новые APU от компании AMD вызывают большой интерес, особенно в условиях дефицита видеокарт. Следующее семейство процессоров Ryzen со встроенной графикой RDNA 2, известное под кодовым именем Rembrandt, должны представить во время выставки CES 2022. В первую очередь APU ожидают в ноутбуках, они заменят серию Ryzen 5000 Cezanne.

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Накануне ресурс Wccftech опубликовал информацию о флагманском APU Rembrandt для ноутбуков, предполагается, что это будет 8-ядерный и 16-поточный процессор на базе архитектуры Zen3+ и 6-нм техпроцессе TSMC с названием AMD Ryzen 9 6900HX. Процессор получит 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня и 4 МБ 2-го, по информации источника, применение технологии 3D V-Cache в ноутбуках пока не планируется, что несколько разочаровывает. Максимальная тактовая частота Ryzen 9 6900HX составит 4,6 ГГц. Заявлена поддержка памяти DDR5-4800.

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Самые большие изменения затронут встроенный графический процессор. Неизвестно, сколько вычислительных блоков получит графика в APU для ноутбуков, считается, что в вариантах для настольных систем их будет до 12. По данным ресурса, AMD изменит название линейки встроенных графических ускорителей и будет использовать брендинг Radeon 6xxM, так в Ryzen 9 6900HX встроенная графика будет называться Radeon 680M.