Бюджетные видеокарты могут оказаться интереснее, чем предполагалось.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Чем ближе к выставке CES 2022, тем больше интересных подробностей о будущих новинках AMD начинает появляться в сети. Казалось бы, что интересного могут принести бюджетные видеокарты Radeon RX 6500 XT и RX 6400. Оказывается, это могут быть первые видеокарты с графическим процессором Navi 24 на базе 6-нм техпроцесса, вероятно, TSMC N6. Во всяком случае, об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на одного из своих информаторов.

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Из маркетинговых материалов ресурс почерпнул информацию о подсистеме памяти. Для Radeon RX 6500 XT указана общая пропускная способность 232 ГБ/с, а для RX 6400 — 216 ГБ/с. Это значение является суммой пропускной способности Infinity Cache и памяти GDDR6. Можно предположить, что пропускная способность только видеопамяти у данных моделей составит 128 ГБ/с и 112 ГБ/с соответственно. Это означает, что старшая модель получит чипы GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с, а младшая — со скоростью 14 Гбит/с.

RX 6500 XT RX 6400 Источник: VideoCardz

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Энергопотребление моделей составит 107 Вт и 53 Вт соответственно. Причем Radeon RX 6400 будет однослотовой и низкопрофильной видеокартой без дополнительного питания, судя по всему, ее можно ожидать только в готовых сборках. Старшая версия RX 6500XT будет занимать два слота расширения и потребует дополнительного питания через 6-контактный разъем.